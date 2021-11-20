Муниципалитеты Башкирии могут получить деньги на благоустройство за лучший новогодний городок

В Башкирии 10 декабря стартует конкурс на «Лучший новогодний городок», проводимый в республике уже не в первый раз. Вплоть до 10 января 2022 года МинЖКХ будет принимать заявки от муниципалитетов.

Итоги будут подведены в период с 11 по 19 января. Победители получат дипломы и денежные призы от 100 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Эти деньги разрешено будет направить на благоустройство.

Каждый муниципалитет должен будет определить для участия в республиканском конкурсе лучший новогодний городок в своем районе или городе.

Оценивать городки будут в номинациях «Лучший новогодний городок» в районах Уфы, «Лучший новогодний городок» в городских округах (кроме Уфы), «Лучший новогодний городок» в городских поселениях Башкирии, «Лучший новогодний городок» в сельских поселениях, «Лучший новогодний городок на придомовой территории многоквартирного дома, расположенных на территории РБ».