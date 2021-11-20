В Уфе на Нагаевском шоссе временно будет изменен скоростной режим

В Уфе временно изменится скоростной режим на Нагаевском шоссе. В администрации города объяснили, с чем это связано.
Временно ограничат скоростной режим на этом шоссе до 40 километров в час из-за выполнения ремонтных работ на разделительной полосе. Уже с 25 ноября нарушения скоростного режима будут фиксировать камеры фото- и видеофиксации.
Чтобы снизить уровень аварийности на дорогах, будут устанавливать разделительные ограждения между встречными потоками автомобилей. После завершения работ на участке вернут прежний скоростной режим 90 километров в час.