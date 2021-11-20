В Башкирии метель будет бушевать еще два дня

В Башкирии погодные условия 21 и 22 ноября останутся практически неизменными. Метель продолжит бушевать, ожидаются снегопады и гололед.
Синоптики Гидрометцентра Башкирии информируют население о том, что 21 ноября в отдельных районах республики пройдет снег, переходящий в мокрый снег. Местами осадки будут довольно сильными. Также прогнозируются метель, налипание снега на деревьях, проводах. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат, гололедица. Температура воздуха днем в среднем составит от +2 до -3 градусов, ночью – до -6.
В понедельник сохранятся местами снег, метель, гололед. На дорогах, как и в воскресенье, будут фиксироваться снежные накаты, гололедица. Днем столбик термометра покажет от +1 до -4 градусов, ночью похолодает до -2, -7 градусов.