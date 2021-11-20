В Башкирии 97 работников хлебокомбината незаконно вынудили уволиться

В пресс-службе республиканской прокуратуры рассказали, что еще в феврале этого года 97 работников комбината вынуждены были написать заявление «по собственному желанию» под угрозой невыплаты зарплаты. Вынудило сделать это руководство предприятия.

Установив этот факт, прокуратура обратилась в суд, чтобы добиться восстановления прав сотрудников хлебокомбината. Верховный суд Башкирии в полном объеме удовлетворил эти требования. Граждане вернулись на работу, а также в их пользу была взыскана задолженность в размере более 2 миллионов рублей за время «прогула».