В Федоровском районе Башкирии продолжат благоустройство парка в 2022 году

В Федоровском районе Башкирии в этом году проводились работы по благоустройству парка. На данный момент в парке, помимо основных работ, освещены пешеходные дорожки протяженностью 2882,4 квадратных метра. Всего установлено более 110 фонарей на опорах.

Фото №1 - В Федоровском районе Башкирии продолжат благоустройство парка в 2022 году

Также в парке уже функционирует система видеонаблюдения. Мониторинг производится круглосуточно в онлайн-режиме. Но весь перечень запланированных здесь работ еще не завершен. В МинЖКХ РБ сообщили, что в 2022 году благоустройство парка продолжат. Здесь установят детскую и спортивную площадки.

Благодарим инициативных граждан, которые приняли участие в рейтинговом онлайн голосовании по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства. Очень много сил и средств вложено в благоустройство парка. Постараемся сохранить то, что сделано на долгие годы для нас и наших детей. Будем бережно относиться ко всем сооружениям.

Администрация Федоровского района РБ

Фото: пресс-служба МинЖКХ РБ 

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