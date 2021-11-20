В Федоровском районе Башкирии продолжат благоустройство парка в 2022 году

Благодарим инициативных граждан, которые приняли участие в рейтинговом онлайн голосовании по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства. Очень много сил и средств вложено в благоустройство парка. Постараемся сохранить то, что сделано на долгие годы для нас и наших детей. Будем бережно относиться ко всем сооружениям.

Администрация Федоровского района РБ