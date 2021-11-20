В Федоровском районе Башкирии продолжат благоустройство парка в 2022 году

В Федоровском районе Башкирии в этом году проводились работы по благоустройству парка. На данный момент в парке, помимо основных работ, освещены пешеходные дорожки протяженностью 2882,4 квадратных метра. Всего установлено более 110 фонарей на опорах.
Также в парке уже функционирует система видеонаблюдения. Мониторинг производится круглосуточно в онлайн-режиме. Но весь перечень запланированных здесь работ еще не завершен. В МинЖКХ РБ сообщили, что в 2022 году благоустройство парка продолжат. Здесь установят детскую и спортивную площадки.
Фото: пресс-служба МинЖКХ РБ