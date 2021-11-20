В Башкирии за сутки возбудили 9 уголовных дел по фактам мошенничества

В Башкирии сотрудниками правоохранительных органов возбуждено 9 уголовных дел по фактам мошенничества в отношении граждан. МВД РБ в очередной раз просит жителей быть внимательными и не переводить деньги незнакомым людям, даже если они представляются якобы сотрудниками банков.

Один из случаев мошенничества произошел в Уфе. Местной 56-летней жительнице позвонил лже-сотрудник банка. Он сказал потерпевшей, что с ее счета кто-то пытается списать деньги. Под этим предлогом мошенник убедил гражданку взять три кредита и перевести свыше 340 тысяч на незнакомый счет.

Также от действий мошенников пострадала жительница села Ишеево в Ишимбайском районе. Она увидела рекламу об инвестициях. Вскоре ей начали звонить неизвестные, которые представлялись сотрудниками инвестиционных компаний. Во время общения аферисты убедили женщину перевести 300 000 рублей в качестве «инвестиций».