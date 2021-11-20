В Башкирии за сутки задержали 46 пьяных водителей

46 потенциальных убийц. Столько нетрезвых водителей задержано за минувшие сутки. Инспекторы составили административные протоколы. Штраф за нарушение – 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Это, конечно, в лучшем случае, если пьяница за рулём никого не сбил и не нанёс ущерб.

То ли попытка уйти от погони, то ли помешала громкая музыка, но в итоге «Лада Калина» всё же останавливается на обочине. Статистику нетрезвых водителей в селе Старобалтачево в этот раз пополнила представительница слабого пола, которая, впрочем, была уверена в своей силе и, видимо, силе знакомых.

– Нет, серьёзно, что ли? Мне один звоночек нужен. – Это ваше право, звоните.

Звоночек, однако, так и не состоялся. Женщина прошла медосвидетельствование. Прибор показал 0,714 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Инспекторы составили административный протокол.

Уйти от погони на тракторе получилось бы вряд ли. Не та скорость. А вот навредить людям или другой технике в теории не исключено. Прав на управление сельхозтехникой житель Кармаскалинского района не предоставил. В крови у него обнаружили алкоголь.

– 1,910 мг на литр. Этот показатель очень сильно превышает, товарищ водитель.

Такой показатель может быть, например, после пары выпитых бутылок водки. С результатами теста мужчина согласился. Но не все нарушители так сговорчивы. 39-летний пьяница, севший за руль «Лады Гранты», не то чтобы не скрывался. Водитель под градусом подрезал патрульный автомобиль. По пути в полицейскую машину сетовал на усталость после работы. Проверку на содержание алкоголя в крови на месте мужчина проходить отказался. Брать в рот трубочку пришлось в медучреждении – в Бирской центральной районной больнице. Результат после продувки показал 1,075 мг/л. Конечно, зависит от организма, но это вполне могла быть бутылка крепкого напитка.

В Фёдоровском районе за рулём оказался то ли очень забывчивый водитель, то ли вовсе не владелец авто. После долгих поисков страховка на машину всё-таки была найдена, но, как выяснилось, можно было и не тянуть время: документ оказался просрочен. После освидетельствования на месте опять явные признаки злоупотребления горячительными напитками. На экране алкотестера вновь превышение допустимого показателя – тут в 5 раз.

В ходе рейдовых мероприятий было выявлено более 2500 нарушений ПДД, 46 человек задержаны за нетрезвое вождение, в том числе 6 человек – повторно. Ильдар Сафин, инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД Мвд России по Республике Башкортостан