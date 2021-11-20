Власти Башкирии потребовали ускорить строительство поликлиники РКБ

Сегодня Андрей Назаров посетил несколько строящихся объектов здравоохранения. Планируется, что строительство новой 7-этажной поликлиники РКБ завершат в 2023 году.

Также премьер побывал на строительной площадке нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. В нем будут размещены операционные, отделения планового и экстренного приема взрослого населения, лучевой диагностики. Готовность здания составляет 80%. Сдача объекта запланирована на следующую осень.