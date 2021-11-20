В Башкирии появится детская поликлиника на 300 приемов в смену

В Баймаке приступили к строительству детской поликлиники. Она рассчитана на 300 приемов в смену. В трехэтажном здании разместятся также дневной стационар, физиотерапевтическое отделение и станция неотложной медицинской помощи.

Общая площадь медучреждения составит свыше 1700 квадратных метров. Объект возводят с привлечением федеральных средств.

В Баймаке отмечается нехватка врачей-педиатров. Но в администрации города нацелена на то, что с появлением комфортных условий работы медицинский штат больницы будет укомплектован. Сдача детской поликлиники намечена на 2022 год. Вокруг здания высадят парк.

Фото №1 - В Башкирии появится детская поликлиника на 300 приемов в смену

Будет благоустройство, стоянка, стоянка для инвалидов, парковая зона. Красивое здание получится.

Алексей Чалов, руководитель строительного участка
Моя терапия
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии