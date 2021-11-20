В Башкирии появится детская поликлиника на 300 приемов в смену

В Баймаке приступили к строительству детской поликлиники. Она рассчитана на 300 приемов в смену. В трехэтажном здании разместятся также дневной стационар, физиотерапевтическое отделение и станция неотложной медицинской помощи.

В Баймаке отмечается нехватка врачей-педиатров. Но в администрации города нацелена на то, что с появлением комфортных условий работы медицинский штат больницы будет укомплектован. Сдача детской поликлиники намечена на 2022 год. Вокруг здания высадят парк.