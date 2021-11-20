Госсобрание Башкирии предложило штрафовать ресурсников за ошибки в платежках за ЖКУ

Госсобрание предложило штрафовать за некорректный расчет платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающие организации. Полномочия по оформлению протоколов может получить Госкомжилнадзор.
Соответствующий законопроект Курултай внес в Госдуму. Жалобы населения на завышенные платежи только в Башкирии исчисляются десятками тысяч в год, а суммы перерасчетов – десятками миллионов рублей, отметили в Госсобрании.
По словам авторов документа, сейчас за некорректные начисления ответственность несут лишь управляющие компании, а ресурсники и операторы ТКО остаются в стороне. Если Госдума примет закон, то в стране будет обеспечиваться принцип юридического равенства, и справедливость восстановится, добавили в Курултае. Инициативу рассмотрят в январе.