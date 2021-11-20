Госсобрание Башкирии предложило штрафовать ресурсников за ошибки в платежках за ЖКУ

Госсобрание предложило штрафовать за некорректный расчет платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающие организации. Полномочия по оформлению протоколов может получить Госкомжилнадзор.

Соответствующий законопроект Курултай внес в Госдуму. Жалобы населения на завышенные платежи только в Башкирии исчисляются десятками тысяч в год, а суммы перерасчетов – десятками миллионов рублей, отметили в Госсобрании.