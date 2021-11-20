В Уфе пожарные проводят рейды в садовых товариществах

С начала года в республике в пожарах погибли 229 человек. Печальную статистику приводит региональное управление МЧС. Пожарные инспекторы регулярно проводят профилактические рейды в селах и частных секторах. С началом отопительного сезона такая работа усиливается.

Печное или электрическое – в любом случае система отопления требует повышенного внимания. В период похолодания жители частных домов включают практически на полную мощность радиаторы и разжигают огонь в камине. К слову, следить еще нужно и за тем, чтобы исправной была проводка. Для многих жителей правила безопасности – на первом месте.

Сегодня сотрудники МЧС совместно с Управлением гражданской защиты города вышли в очередной рейд. На этот раз объектом выбрали садовое товарищество на севере столицы. Многие живут здесь круглый год. Немало семей с детьми. У кого-то, помимо дома, во дворе стоит еще и баня. Инспекторы проводили инструктаж, вручали памятки.

Противопожарные датчики в этом году уже спасли не одну жизнь. Тем, кто еще не приобрел устройство, спасатели рекомендовали его установить.