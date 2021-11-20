В Уфу на сельхозярмарку съехались представители 17 районов Башкирии

Овощи, мясо, мед и не только напрямую от производителя. В Уфе сегодня прошли сельскохозяйственные ярмарки. Традиционно одна из площадок по продаже свежей продукции расположилась по улице Рабкоров. Упор в этот раз больше сделали на мясо.
До 20 килограммов не дотянула. Но даже такой вес для индюшки – результат успешный, говорит Маснави Шайхулов. Из 20 выращенных в своем подворье птиц на реализацию мужчина привез семь тушек.
500 рублей за килограмм, казалось бы, недёшево, но люди покупают. Натуральная продукция, выращенная в своём подворье, пользуется хорошим спросом. Помимо индейки на ярмарке много другого мяса.
Как говорится, на любой вкус и цвет, при этом за безопасность продукции можно не опасаться, говорят ветеринары.
На ярмарке, которая раскинулась по улице Рабкоров, свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители 17 районов республики. Помимо мяса, горожане могли приобрести мед, картофель, капусту и другие овощи, тем самым сделав хорошие запасы на зиму.