В Уфу на сельхозярмарку съехались представители 17 районов Башкирии

Овощи, мясо, мед и не только напрямую от производителя. В Уфе сегодня прошли сельскохозяйственные ярмарки. Традиционно одна из площадок по продаже свежей продукции расположилась по улице Рабкоров. Упор в этот раз больше сделали на мясо.

До 20 килограммов не дотянула. Но даже такой вес для индюшки – результат успешный, говорит Маснави Шайхулов. Из 20 выращенных в своем подворье птиц на реализацию мужчина привез семь тушек. 

Торговля идет, вот 7 штук привез, 4 продал – народ берет тихонько. – Почем продаете? – 500, могу уступить немножко.

Маснави Шайхулов, житель Благовещенского района

500 рублей за килограмм, казалось бы, недёшево, но люди покупают. Натуральная продукция, выращенная в своём подворье, пользуется хорошим спросом. Помимо индейки на ярмарке много другого мяса.

Фото №1 - В Уфу на сельхозярмарку съехались представители 17 районов Башкирии

И говядина, и конина, и баранина – что душа желает. Я купила конину, где-то 5-6 килограммов.

Дина Шаймурзина, покупатель

Как говорится, на любой вкус и цвет, при этом за безопасность продукции можно не опасаться, говорят ветеринары.

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Мясо поступает в соответствии с ветеринарно-сопроводительными документами и здесь проходит полностью ветеринарно-санитарную экспертизу. Ветеринарная служба дает гарантию безопасности и качества реализуемой продукции.

Дамир Хузин, начальник Уфимской городской ветеринарной станции

На ярмарке, которая раскинулась по улице Рабкоров, свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители 17 районов республики. Помимо мяса, горожане могли приобрести мед, картофель, капусту и другие овощи, тем самым сделав хорошие запасы на зиму.

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