В Уфу на сельхозярмарку съехались представители 17 районов Башкирии

Овощи, мясо, мед и не только напрямую от производителя. В Уфе сегодня прошли сельскохозяйственные ярмарки. Традиционно одна из площадок по продаже свежей продукции расположилась по улице Рабкоров. Упор в этот раз больше сделали на мясо.

До 20 килограммов не дотянула. Но даже такой вес для индюшки – результат успешный, говорит Маснави Шайхулов. Из 20 выращенных в своем подворье птиц на реализацию мужчина привез семь тушек.

Торговля идет, вот 7 штук привез, 4 продал – народ берет тихонько. – Почем продаете? – 500, могу уступить немножко. Маснави Шайхулов, житель Благовещенского района

500 рублей за килограмм, казалось бы, недёшево, но люди покупают. Натуральная продукция, выращенная в своём подворье, пользуется хорошим спросом. Помимо индейки на ярмарке много другого мяса.

И говядина, и конина, и баранина – что душа желает. Я купила конину, где-то 5-6 килограммов. Дина Шаймурзина, покупатель

Как говорится, на любой вкус и цвет, при этом за безопасность продукции можно не опасаться, говорят ветеринары.

Мясо поступает в соответствии с ветеринарно-сопроводительными документами и здесь проходит полностью ветеринарно-санитарную экспертизу. Ветеринарная служба дает гарантию безопасности и качества реализуемой продукции. Дамир Хузин, начальник Уфимской городской ветеринарной станции