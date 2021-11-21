В одном из городов Башкирии впервые установили остановку закрытого типа

В Салавате впервые установили остановку закрытого типа. Данная конструкция защитит пассажиров от сильных ветров во время ожидания транспорта.
Новую остановку установили на улице Ленинградской. Пассажиры смогут ожидать автобусы в первом в городе «закрытом» павильоне.
В текущем году в Салавате установили 4 остановочных павильона «Столица» на остановках: «Стадион», «Гузель», «ул. Ленинградская», «СПАТП», а также два компактных остановочных павильона «Горожанин» на остановках: «ДК Нефтехимик» и «ул. Б. Хмельницкого».
А в Стерлитамаке установили девять новых остановочных павильонов. Остановки появились по адресам: ул. Худайбердина, 135; ул. Дружбы (чётная сторона «УМР-6»); ул. Дружбы (нечётная сторона); ул. Коммунистическая («Больничный городок»); Уфимский тракт, ул. Космонавтов («кольцо Первомайский»); ул. Западная (напротив автовокзала); пр. Ленина (чётная сторона (бывший ДК Строитель) и ул. Черноморская (напротив «Ойл маркет»).
Фото: МинЖКХ РБ.