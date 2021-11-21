В одном из городов Башкирии впервые установили остановку закрытого типа

В Салавате впервые установили остановку закрытого типа. Данная конструкция защитит пассажиров от сильных ветров во время ожидания транспорта.

Новую остановку установили на улице Ленинградской. Пассажиры смогут ожидать автобусы в первом в городе «закрытом» павильоне.

Этот тип павильона был выбран из-за расположения остановки. Открытое поле и, как следствие, сильные ветры определили выбор конструкции именно такого типа.

В текущем году в Салавате установили 4 остановочных павильона «Столица» на остановках: «Стадион», «Гузель», «ул. Ленинградская», «СПАТП», а также два компактных остановочных павильона «Горожанин» на остановках: «ДК Нефтехимик» и «ул. Б. Хмельницкого».