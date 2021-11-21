В Уфе за мошенничество будут судить адвоката и его сообщников

Адвокат, осуществляющий защиту обвиняемого, вступив в преступный сговор со своим помощником, предложил матери обвиняемого за взятку в размере 250 тыс. рублей сотруднику правоохранительных органов обеспечить изменение избранной судом в отношении ее сына меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Для убедительности на встречу с женщиной он пригласил своего 41-летнего знакомого, работающего механиком в строительной компании, и представил его сотрудником ФСБ, который сможет решить данный вопрос. Введенная в заблуждение мать обвиняемого передала злоумышленникам требуемую сумму. В действительности никто из фигурантов не намеревался и не мог в силу закона повлиять на избранную меру пресечения, а полученные деньги они похитили и распорядились по своему усмотрению.

пресс-служба СУ СКР РБ