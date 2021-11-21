В Уфе за мошенничество будут судить адвоката и его сообщников
В Уфе за мошенничество будут судить 41-летнего адвоката и его 41 и 57-летних сообщников. Все произошло в 2019 году, рассказали в пресс-службе СУ СКР РБ.
Адвокат, осуществляющий защиту обвиняемого, вступив в преступный сговор со своим помощником, предложил матери обвиняемого за взятку в размере 250 тыс. рублей сотруднику правоохранительных органов обеспечить изменение избранной судом в отношении ее сына меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Для убедительности на встречу с женщиной он пригласил своего 41-летнего знакомого, работающего механиком в строительной компании, и представил его сотрудником ФСБ, который сможет решить данный вопрос. Введенная в заблуждение мать обвиняемого передала злоумышленникам требуемую сумму. В действительности никто из фигурантов не намеревался и не мог в силу закона повлиять на избранную меру пресечения, а полученные деньги они похитили и распорядились по своему усмотрению.
пресс-служба СУ СКР РБ
Женщина, поняв, что ее обманули, обратилась в правоохранительные органы. Свою вину обвиняемые не признали.
Ранее в отношении адвоката была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, однако, в связи с неоднократно допущенными нарушениями меры пресечения, следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено. На время следствия он заключен под стражу.
пресс-служба СУ СКР РБ
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на завершение расследование уголовного дела.
О противоправных действиях и иных допущенных нарушениях законодательства адвокатом в ходе осуществления профессиональной деятельности проинформированы республиканская Адвокатская палата и Министерство юстиции Республики Башкортостан.