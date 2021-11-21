ГИБДД Уфы в связи с ухудшением погоды просит быть внимательными водителей и пешеходов

В Башкирии наблюдаются неблагоприятные погодные условия - мокрый снег и резкое понижение температуры. ГИБДД Уфы просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.
В плохую погоду очень важно избегать резкого торможения и беспорядочного маневрирования, выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию, а также строго выполнять предписания дорожных знаков.
Необходимо соблюдать предельную осторожность при движении по путепроводам, мостам и эстакадам - именно там чаще всего образуется гололед.
Пешеходам особенно важно позаботиться о собственной безопасности - при переходе проезжей части оценить дорожную ситуацию и начинать её переход только после того, когда как убедятся, что водитель предпринял меры для снижения скорости и пропуска пешехода. В условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
Фото: ГИБДД Уфы.