ГИБДД Уфы в связи с ухудшением погоды просит быть внимательными водителей и пешеходов

Пешеходам особенно важно позаботиться о собственной безопасности - при переходе проезжей части оценить дорожную ситуацию и начинать её переход только после того, когда как убедятся, что водитель предпринял меры для снижения скорости и пропуска пешехода. В условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.