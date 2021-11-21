В Уфе мужчина украл золотые украшения, делая ремонт в чужой квартире

39-летняя уфимка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропали два кольца, подвеска и цепочка из золота. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.
Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции. Им оказался 37-летний житель Белгородской области, проживавший и делавший ремонт в квартире заявительницы. Он рассказал, что кольца продал случайному прохожему, цепочку с подвеской сдал в ломбард.
На него завели уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей.