В Уфе мужчина украл золотые украшения, делая ремонт в чужой квартире

39-летняя уфимка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропали два кольца, подвеска и цепочка из золота. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Фото №1 - В Уфе мужчина украл золотые украшения, делая ремонт в чужой квартире

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Заявительница рассказала стражам порядка, что наняла специальную бригаду, занимавшуюся ремонтными работами у нее в квартире. Один из мастеров проживал у нее так, как приехал из другой области. Спустя некоторое время уфимка обнаружила, что ее золотые украшения пропали, и она сразу обратилась в полицию.

пресс-служба МВД РБ

Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции. Им оказался 37-летний житель Белгородской области, проживавший и делавший ремонт в квартире заявительницы. Он рассказал, что кольца продал случайному прохожему, цепочку с подвеской сдал в ломбард.

На него завели уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей.

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