В Уфе мужчина украл золотые украшения, делая ремонт в чужой квартире

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Заявительница рассказала стражам порядка, что наняла специальную бригаду, занимавшуюся ремонтными работами у нее в квартире. Один из мастеров проживал у нее так, как приехал из другой области. Спустя некоторое время уфимка обнаружила, что ее золотые украшения пропали, и она сразу обратилась в полицию.

пресс-служба МВД РБ