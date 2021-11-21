В Уфе в пожаре погибла 40-летняя женщина

Вчера вечером, 20 ноября, в Уфе произошел пожар. На место трагедии выдвинулись спасатели и другие экстренные службы, сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

Возгорание произошло в бревенчатом доме по улице Слободской. Спасатели обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Ее передали врачам скорой помощи, однако спасти несчастную не удалось.

Сейчас следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС проводят на места трагедии следственные действия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.