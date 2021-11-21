В Уфе в парке «Волна» приступили к созданию ледового городка

В Ленинском районе Уфы в парке «Волна» началась подготовка к Новому году. На данный момент на входе в ледовый городок уже установлена арочная композиция и цифра «2022». В скором времени скульпторы приступят к созданию лабиринта.
Художники-исполнители заранее разработал проект, согласно которому будет осуществлено строительство ледового городка.
Напомним, что накануне началась резка и доставка ледовых плит. 10 дней назад в парке установили новогоднюю ель высотой порядка 25 метров.
Фото: Мэрия Уфы.