Жительница Башкирии поблагодарила полицейского за помощь в поиске её сына

Накануне в отделение полиции башкирского города Агидель обратилась в полицию женщина. Она сообщила о пропаже ее 38-летнего сына. Оказалось, что он ушел в лес, а когда стемнело мужчина не смог выбраться самостоятельно.
К заявительнице приехал участковый лейтенант полиции Ален Мухаметьянов. Ему удалось в кратчайшие сроки оценить ситуацию и принять правильное решение. Полицейский определил местоположение пропавшего и вернул его домой целым и невредимым.
«Я благодарна полицейскому за человеческое отношение ко мне. Он успокаивал, давал надежду на то, что моего сына обязательно найдут. Спасибо Алену Айратовичу, он спас человеку жизнь и предотвратил инсульт матери», - пишет в своем письме жительница республики.