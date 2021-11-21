В Башкирии компания с детьми застряла в лесу на квадроциклах

Вчера, 20 ноября, в Нуримановском районе Башкирии застряла на квадроциклах компания из 12 человек, среди которых находились пятеро детей. Сообщение поступило по номеру 112, сообщили в пресс-службе ГКЧС РБ.

Один из членов группы рассказал, что они выехали с базы Бухта Кила в сторону урочище Гоголевские пруды. Он пояснил, что дня них это известный маршрут, и они катаются там достаточно часто.

В этот раз что-то пошло не так. Из-за большого количества снега несколько квадроциклов вышли из строя. Часть группы отправилась на базу на целых квадроциклах, а остальных эвакуировали спасатели.