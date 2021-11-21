Жителей Башкирии приглашают принять участие в онлайн-опросе по финансовой грамотности

Минфин РБ приглашает жителей республики принять участие в онлайн-опросе по финансовой грамотности. Тест можно пройти до конца декабря.
Онлайн-опрос анонимный. Ответы на вопросы теста займут не больше 15 минут. Вопросы опроса касаются защиты и страхования от мошенников, выплат пенсий, получения кредитов, открытия вкладов и инвестирования сбережений.
Участие в опросе поможет составить представление об уровне финансовой грамотности граждан республики и определить актуальные темы для проведения мероприятий по финансовому просвещению жителей Республики Башкортостан в 2022 году.
Анкета для прохождения опроса расположена по ссылке: https://edu.bashkortostan.ru/test-po-finansovoy-gramotnosti/.
Фото: Минфин РБ.