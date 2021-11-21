В Уфе стартовала спецоперация «Пешеходный переход»

В Уфе стартовала спецоперация «Пешеходный переход». Она направлена на укрепление правопорядка на дорогах, а также на усиление профилактической работы по предупреждению ДТП, связанных с наездами на пешеходов.

Одной из главных задач рейдов является привлечение уважения и внимания водителей к пешеходам, а также повышение культуры пользования пешеходным переходом. Спецоперация продлится до 26 ноября.