В Башкирии сгорел дом, в котором проживала семья с 10 детьми

Вчера, 20 ноября, в Кушнаренковском районе Башкирии сгорел дом, в котором проживала семья с 10 детьми. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе МЧС РБ.

Фото №1 - В Башкирии сгорел дом, в котором проживала семья с 10 детьми

Возгорание произошло в частном доме в селе Субай. Огонь полностью уничтожил строение. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Дом был оборудован пожарными извещателями, благодаря чему специалисты смогли отреагировать на ситуацию своевременно.

Как сообщили в МЧС, в доме проживала многодетная семья с 10 детьми: семь школьного и двое детсадовского возраста, старший сын проживает отдельно в Уфе.

Семья от размещения в пункте временного размещения отказалась, будут жить у друзей. Семья благополучная. Причина пожара выясняется, на месте работает дознаватель МЧС России.

пресс-служба МЧС Башкирии

Фото: МЧС РБ.

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