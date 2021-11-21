В Башкирии сгорел дом, в котором проживала семья с 10 детьми

Вчера, 20 ноября, в Кушнаренковском районе Башкирии сгорел дом, в котором проживала семья с 10 детьми. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе МЧС РБ.
Возгорание произошло в частном доме в селе Субай. Огонь полностью уничтожил строение. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Дом был оборудован пожарными извещателями, благодаря чему специалисты смогли отреагировать на ситуацию своевременно.
Как сообщили в МЧС, в доме проживала многодетная семья с 10 детьми: семь школьного и двое детсадовского возраста, старший сын проживает отдельно в Уфе.
Фото: МЧС РБ.