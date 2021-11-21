Житель Башкирии перевел миллион рублей псевдоброкеру

38-летний житель Туймазинского района Башкирии обратился в местное отделение полиции. Мужчина рассказал, что лишился около миллиона рублей, поверив псевдоброкеру. Подробности сообщили в пресс-службе МВД РБ.

Заявитель рассказал, что ему позвонил якобы представитель брокерской компании, который предложил заработок на международной бирже. После убедительных аргументов доверчивый мужчина согласился.