Житель Башкирии перевел миллион рублей псевдоброкеру

38-летний житель Туймазинского района Башкирии обратился в местное отделение полиции. Мужчина рассказал, что лишился около миллиона рублей, поверив псевдоброкеру. Подробности сообщили в пресс-службе МВД РБ.
Заявитель рассказал, что ему позвонил якобы представитель брокерской компании, который предложил заработок на международной бирже. После убедительных аргументов доверчивый мужчина согласился.
Он перевел на инвестиционную платформу более миллиона рублей. После получения денег брокер перестал выходить на связь.