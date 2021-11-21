Жители Башкирии пожаловались на добычу золота, вредящую экологии

В Зауралье несколько компаний могут лишиться лицензий на добычу ископаемых, в частности золота. На неделе межведомственная комиссия республики по недропользованию посетила Баймакский и Учалинской районы. Поводом послужили жалобы местных жителей на то, что добыча ведется с экологическими нарушениями и без рекультивации. Кроме того, некоторые участки и вовсе не были переведены из категории земель сельхозназначения. А техника уже начала работу.

Жители Мулдашево Учалинского района пожаловались на добычу золота, которая ведется с экологическими нарушениями. Компания «Баширемельресурс» на уже использованных землях не проводит рекультивацию. Межведомственная комиссия по недропользованию взялась за недобросовестных копателей всерьез. Дать свою оценку должна и правоохранительная система.

Сообщайте, у нас есть соглашение о взаимодействии с органами полиции, с прокуратурой, они совместно выедут. Если заметили черных копателей, мы тут же оперативно приедем и постараемся их поймать. Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Многие жители населенных пунктов Ильчигуловского сельсовета не против добычи золота. Но хотят, чтобы это происходило цивилизованно и с соблюдением требований законов. Кроме того, сельчане просят, чтобы добытчики участвовали в социально-экономическом развитии территорий. К тому же есть положительный пример – предприятие ГДК «Алтын Яр». Ранее с этой компанией были определенные проблемы, которые вовремя решили. Жители Ильчигулово, Мулдакаево, Орловка, Сангалык, Уразово и Ахуново поднимают вопросы, связанные с экологией, уже давно. Вопрос по каждому недропользователю рассматривается отдельно.

Тем временем стабилизируется ситуация в другой части района – возле села Мансурово. Жители часто жаловались на пыль из-за деятельности Сангалыкского диоритового карьера вблизи населенного пункта. Компанию не раз штрафовали. Руководство республики потребовало от предприятия представления реальных действий по повышению экологичности производства. Причем с подтверждением закупок спецоборудования и подготовкой плана по дальнейшей модернизации.

Ставили специальные очищающие ножи, которые очищают эти ленты, которые непосредственно снимают всю запыленную сферу. Также установили дополнительно пылеподавление водой, которое непосредственной в зимний период греется, и на всех пересыпках, где у нас идет большое образование пыли, мы туда установили специальные форсунки, которые подают воду. Дмитрий Зибаев, генеральный директор компании «СДК»

А вот в Баймакском районе компания «Графское» может лишиться лицензии на золотодобычу. Межведомственная комиссия по недропользованию посетила деревню Кусеево, рядом с которой и ведется промысловая работа. Полгода назад власти взяли на контроль деятельность золотодобывающих предприятий «Таналык» и «Графское». Их владельцы обещали провести рекультивацию земель. Однако свои обязательства они до конца не выполнили. Более того, по словам населения, были изменены русла двух рек.

Мы стоим на земле, которая имеет статус сельхозназначения, ее не перевели в земли промышленного назначения, т.е. юридическая заминка тут в следующем. Помимо того, что они получили лицензию на эту территорию, они должны ее соответствующим образом перевести. Но, как мы видим, они работы здесь начали, хотя не имели на это права. На межведомственной комиссии будем ставить вопрос. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан