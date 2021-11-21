Жители Башкирии пожаловались на добычу золота, вредящую экологии

В Зауралье несколько компаний могут лишиться лицензий на добычу ископаемых, в частности золота. На неделе межведомственная комиссия республики по недропользованию посетила Баймакский и Учалинской районы. Поводом послужили жалобы местных жителей на то, что добыча ведется с экологическими нарушениями и без рекультивации. Кроме того, некоторые участки и вовсе не были переведены из категории земель сельхозназначения. А техника уже начала работу.
Жители Мулдашево Учалинского района пожаловались на добычу золота, которая ведется с экологическими нарушениями. Компания «Баширемельресурс» на уже использованных землях не проводит рекультивацию. Межведомственная комиссия по недропользованию взялась за недобросовестных копателей всерьез. Дать свою оценку должна и правоохранительная система.
Многие жители населенных пунктов Ильчигуловского сельсовета не против добычи золота. Но хотят, чтобы это происходило цивилизованно и с соблюдением требований законов. Кроме того, сельчане просят, чтобы добытчики участвовали в социально-экономическом развитии территорий. К тому же есть положительный пример – предприятие ГДК «Алтын Яр». Ранее с этой компанией были определенные проблемы, которые вовремя решили. Жители Ильчигулово, Мулдакаево, Орловка, Сангалык, Уразово и Ахуново поднимают вопросы, связанные с экологией, уже давно. Вопрос по каждому недропользователю рассматривается отдельно.
Тем временем стабилизируется ситуация в другой части района – возле села Мансурово. Жители часто жаловались на пыль из-за деятельности Сангалыкского диоритового карьера вблизи населенного пункта. Компанию не раз штрафовали. Руководство республики потребовало от предприятия представления реальных действий по повышению экологичности производства. Причем с подтверждением закупок спецоборудования и подготовкой плана по дальнейшей модернизации.
А вот в Баймакском районе компания «Графское» может лишиться лицензии на золотодобычу. Межведомственная комиссия по недропользованию посетила деревню Кусеево, рядом с которой и ведется промысловая работа. Полгода назад власти взяли на контроль деятельность золотодобывающих предприятий «Таналык» и «Графское». Их владельцы обещали провести рекультивацию земель. Однако свои обязательства они до конца не выполнили. Более того, по словам населения, были изменены русла двух рек.
Активно наводить порядок в сфере недропользования начал Радий Хабиров. Глава республики неоднократно заявлял, что работать будут только те компании, которые соблюдают законодательство, честны с жителями и готовы участвовать в социально-экономическом развитии территорий.