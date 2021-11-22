В Башкирии в пожаре погиб пожилой мужчина-инвалид

Сегодня ночью, 22 ноября, в Бураевском районе Башкирии произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило в 2:53.

Возгорание произошло в деревне Кудашево в бревенчатом доме по улице Энергетиков. На место трагедии были незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, с ожогами кистей доставили в больницу 50-летнего мужчину. Также в ходе тушения пожара обнаружили тело его 71-летнего отца.

По словам сына, его отец являлся пенсионером, инвалидом 2-ой группы (неходячий), они проживали вместе. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Обстоятельства произошедшего уточняются.