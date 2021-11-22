В Башкирии в пожаре погибли многодетный отец и его 12-летний сын
Сегодня ночью, 22 ноября, в Стерлитамаке произошел страшный пожар. Сообщение о ЧП поступило в 3:37. На место происшествия направили средства и силы МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
Возгорание произошло в двухэтажном доме по улице Демократической. Пожарные ликвидировали открытое горение в 5 утра.
В доме проживала семья с тремя детьми. На момент возгорания в доме находился отец и трое детей - 14-летняя девочка и два мальчика 5 и 12 лет. Мать находилась на работе в ночную смену.
Из горящего дома девочка вывела братика, который вернулся в горящий дом и больше не вышел. После чего девочка позвала на помощь соседа. В ходе опроса соседа, установлено, что он услышал крики о помощи девочки. Мужчина быстро выбежал и узнав от девочки, что в мансардном этаже остался самый младший ребёнок, залез в окно мансардного этажа по выступам дома и спас ребенка.
пресс-служба МЧС РБ
В 5:57 спасатели обнаружили тело 34-летнего главы семейства, спустя час нашли мёртвым его 12-летнего сына.
В тушении задействовано от МЧС России 15 человек и 5 ед.техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. С Уфы выехали эксперт испытательной пожарной лаборатории и сотрудники Главного управления.