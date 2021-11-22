В Башкирии в пожаре погибли многодетный отец и его 12-летний сын

Из горящего дома девочка вывела братика, который вернулся в горящий дом и больше не вышел. После чего девочка позвала на помощь соседа. В ходе опроса соседа, установлено, что он услышал крики о помощи девочки. Мужчина быстро выбежал и узнав от девочки, что в мансардном этаже остался самый младший ребёнок, залез в окно мансардного этажа по выступам дома и спас ребенка.

пресс-служба МЧС РБ