В Башкирии мужчина получил ожоги рук, пытаясь потушить горящую машину

В Стерлитамаке в микрорайоне Шахтау мужчина получил ожоги рук, пытаясь потушить свою горящую машину. Инцидент произошел вчера утром, 21 ноября, возле дома №4а по улице Карла Либкнехта.

На место происшествия прибыли пожарные. Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, у 51-летнего мужчины загорелся автомобиль Volkswagen Polo. Он попытался потушить его самостоятельно, однако попал в больницу с ожогами кистей. Сейчас его состояние удовлетворительное.