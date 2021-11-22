Жителю Татарстана, продавшему спирт студентам из Башкирии, инкриминировали еще одну статью

Жителю республики Татарстан, продавшему спирт студентам из Башкирии, инкриминировали еще одну статью. По факту продажи спиртосодержащей продукции без лицензии, а также сбыта не отвечающей требованиям безопасности продукции на мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.

Торговца не стали арестовывать в суде, несмотря на ходатайство следователя, а также тот факт, что подозреваемый в течение восьми лет покупал спиртное у неустановленных лиц и продавал его в Казани.

Напомним, студенческая вечеринка в Татарстане привела к тяжелым последствиям. Компания из 13 человек, в числе которых были студенты из Башкирии, собралась отметить день рождения и приобрела у местного торговца пятилитровую бутыль спиртосодержащей продукции. В результате ребята перепутали бутыли и выпили незамерзайку для автомобиля, что привело к отравлению.