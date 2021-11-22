Появились подробности гибели в Уфе женщины, тело которой нашли под окнами высотки

20 ноября под окнами 18-этажного дома в Уфе был обнаружен труп 31-летней женщины. Тело несчастной нашли около дома №1 по улице Архитектора Калимуллина. Момент ее гибели попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что в момент падения мимо прошла неизвестная женщина в белой куртке. Стоит отметить, что она даже остановилась и продолжила свой путь.

Как сообщает Mash Batash, погибшая женщина пришла в этот дом вместе со своей подругой. Вскоре ее обнаружили под окнами высотки, а компаньонка выбежала на улицу и вызвала на место трагедии экстренные службы.

Соседи сообщают, что не знают, к кому пришли гостьи, так как думали, что в той квартире на 18-м этаже никто не живет.