В Башкирии выявили 23 случая заболевания гриппом

Сегодня, 22 ноября, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание. Участники собрания обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Так, Анна Казак, главный санитарный врач Башкирии, сообщила, что в республике эпидемиологическая ситуация стабильна. Лишь коронавирусная инфекция вносит дисбаланс в эпидситуацию.

Также в республике впервые зафиксировали случая заболевания гриппом. Стало известно, что в лабораториях региона подтвердились 23 случая заболевания. Вакцинация от гриппа продолжается. На данный момент вакцинацию прошли 1 717 886 человек. Это 42,54% от совокупного населения Башкирии.