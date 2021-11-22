В Башкирии две женщины ограбили пожилую супружескую пару

Зайдя в подъезд, гражданки пояснили, что запланировано повышение пенсий и в этой связи проводят опрос пенсионеров с целью установления их доходов. Пройдя в квартиру, незваные гостьи попросили хозяйку предъявить все денежные средства, сберегательные книжки, банковские карты. Муж с женой выложили документы и деньги на диване. Женщины выписали все данные и удалились из квартиры. После их ухода пенсионеры обнаружили пропажу денег и банковских карт.

пресс-служба МВД РБ