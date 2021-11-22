В Башкирии две женщины ограбили пожилую супружескую пару
В Нефтекамске из квартиры пожилой пары две женщины украли две банковские карты и 118 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РБ.
На улице к пенсионеру подошли две женщины и представились сотрудницами ПФР. Они предложили ему донести пакеты с продуктами до квартиры, на что доверчивый мужчина согласился.
Зайдя в подъезд, гражданки пояснили, что запланировано повышение пенсий и в этой связи проводят опрос пенсионеров с целью установления их доходов. Пройдя в квартиру, незваные гостьи попросили хозяйку предъявить все денежные средства, сберегательные книжки, банковские карты. Муж с женой выложили документы и деньги на диване. Женщины выписали все данные и удалились из квартиры. После их ухода пенсионеры обнаружили пропажу денег и банковских карт.
пресс-служба МВД РБ
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Сейчас они разыскивают злоумышленниц.
Если вы узнали этих женщин или владеете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного).