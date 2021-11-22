В Уфе две девушки попались на уловки аферистов

Две уфимки обратились в отделение полиции и рассказали, что стали жертвами интернет-аферистов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
21-летняя девушка обратилась в полицию и рассказала, что у нее обманным путем похитили 2,5 тысячи рублей. Оказалось, что в одной из соцсетей она получила сообщение от подруги с просьбой одолжить деньги.
В первом уведомлении у потерпевшей попросили 3,5 тысячи рублей и обещали вернуть через час, а позже сумма уменьшилась до 2,5 тысяч рублей. Уфимка, зная, что у подруги действительно есть небольшие проблемы с финансами, перевела деньги на указанный счет. Однако на этом интернет-мошенники не остановились и вновь попросили девушку перевести две тысячи рублей. Позже уфимка выяснила, что страница подруги оказалась взломанной.
пресс-служба МВД Башкирии
В этот же день похожий случай произошел с 20-летней девушкой. Она по просьбе подруги перевела 3,5 тысячи рублей, после чего решила позвонить ей. Выяснилось, что денег в долг она не просила, а ее страницу взломали.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Стражи порядка проводят мероприятия, направленные на розыск мошенников.