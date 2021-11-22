В Уфе две девушки попались на уловки аферистов

В первом уведомлении у потерпевшей попросили 3,5 тысячи рублей и обещали вернуть через час, а позже сумма уменьшилась до 2,5 тысяч рублей. Уфимка, зная, что у подруги действительно есть небольшие проблемы с финансами, перевела деньги на указанный счет. Однако на этом интернет-мошенники не остановились и вновь попросили девушку перевести две тысячи рублей. Позже уфимка выяснила, что страница подруги оказалась взломанной.

пресс-служба МВД Башкирии