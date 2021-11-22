В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило отметку в 100 тысяч человек

В Башкортостане количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 остается примерно на одном и том же уровне.
По данным оперштаба республики, с начала пандемии и на 22 ноября 2021 года всего в Башкирии зафиксирована 101 004 факта заражения коронавирусом, из них 675 – обнаружено за сутки.
Также за сутки увеличилось число летальных исходов. От коронавируса скончались 30 пациентов. Всего в Башкирии жертвами коронавируса стали 3 279 человек. Выписано по выздоровлению в республике 89 868 человек, из них за сутки – 666.