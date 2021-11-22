Синоптики Башкирии прогнозируют штормовой ветер

В Башкирии из-за ухудшения видимости на дорогах и порывистого ветра объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

С 20 часов 22 ноября до 20 часов 23 ноября в Башкортостане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На дорогах возможно появление гололедицы и снежного наката. Ветер западный с порывами до 18 м/с.