Стали известны подробности пожара в Башкирии, в котором погибли многодетный отец и сын

Погибли в огне. Отец и его несовершеннолетний сын стали жертвами ночного пожара в Стерлитамаке. Еще двум детям удалось спастись. Что стало причиной возгорания и как удалось выбраться из горящего дома пятилетнему мальчику?

Соседи до сих пор не могут поверить в случившееся. Еще вчера они общались с молодой семьей, которую всем и всегда ставили в пример. Воспитывали четверых детей, старшая дочь учится в Казани, долгие годы возводили свой дом мечты и строили планы на будущее.

Такой общительный, всегда улыбался, всем помогал.

Зоя Наприенко, соседка

Летом она цветы сажала, он поливал. Все вместе делали.

Елена Макарова, соседка

Всё изменилось в одночасье. В ночь на понедельник многодетная мама была на работе. Дома остались ее муж с 14-летней дочкой и сыновьями 12 и 5 лет. Возгорание произошло в половину четвертого утра, когда все спали.

На место пожара выехали все оперативные службы. На момент пожара в доме находились отец и трое его детей.

Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Ещё до приезда пожарных подразделений девочка смогла самостоятельно выбраться на улицу и вывести 12-летнего брата.  Ночную тишину прервал громкий плач ребенка.

Фото №1 - Стали известны подробности пожара в Башкирии, в котором погибли многодетный отец и сын
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Крики девочки о помощи услышал сосед, который живет через дорогу. Не раздумывая, он бросился в горящий дом, сумел залезть через открытое окно на второй этаж и спасти самого младшего ребенка. Отец и средний сын, который по неизвестной причине, уже выйдя на улицу, вновь вернулся в дом, погибли.

Сын или задохнулся, или растерялся при пожаре. Взрослые то теряются.

Раис Хайретдинов, родственник

Трагедия стала шоком и для друзей погибшего главы семьи.

Неделю назад виделся с ним. Человек был...Слов нет. Общительный, уважительный, работящий.

Алексей Калмыков, сосед

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара, экспертам предстоит выяснить причины возгорания. По одной из версий, оно началось на первом этаже. Неравнодушные соседи тем временем намерены организовать сбор средств для погорельцев. В огне сгорели не только вещи и документы, но и мечты на счастливое будущее примерной многодетной семьи.

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