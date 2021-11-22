Стали известны подробности пожара в Башкирии, в котором погибли многодетный отец и сын

Погибли в огне. Отец и его несовершеннолетний сын стали жертвами ночного пожара в Стерлитамаке. Еще двум детям удалось спастись. Что стало причиной возгорания и как удалось выбраться из горящего дома пятилетнему мальчику?

Соседи до сих пор не могут поверить в случившееся. Еще вчера они общались с молодой семьей, которую всем и всегда ставили в пример. Воспитывали четверых детей, старшая дочь учится в Казани, долгие годы возводили свой дом мечты и строили планы на будущее.

Такой общительный, всегда улыбался, всем помогал. Зоя Наприенко, соседка

Летом она цветы сажала, он поливал. Все вместе делали. Елена Макарова, соседка

Всё изменилось в одночасье. В ночь на понедельник многодетная мама была на работе. Дома остались ее муж с 14-летней дочкой и сыновьями 12 и 5 лет. Возгорание произошло в половину четвертого утра, когда все спали.

На место пожара выехали все оперативные службы. На момент пожара в доме находились отец и трое его детей. Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Ещё до приезда пожарных подразделений девочка смогла самостоятельно выбраться на улицу и вывести 12-летнего брата. Ночную тишину прервал громкий плач ребенка.

Крики девочки о помощи услышал сосед, который живет через дорогу. Не раздумывая, он бросился в горящий дом, сумел залезть через открытое окно на второй этаж и спасти самого младшего ребенка. Отец и средний сын, который по неизвестной причине, уже выйдя на улицу, вновь вернулся в дом, погибли.

Сын или задохнулся, или растерялся при пожаре. Взрослые то теряются. Раис Хайретдинов, родственник

Трагедия стала шоком и для друзей погибшего главы семьи.

Неделю назад виделся с ним. Человек был...Слов нет. Общительный, уважительный, работящий. Алексей Калмыков, сосед