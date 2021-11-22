Стали известны подробности пожара в Башкирии, в котором погибли многодетный отец и сын

Погибли в огне. Отец и его несовершеннолетний сын стали жертвами ночного пожара в Стерлитамаке. Еще двум детям удалось спастись. Что стало причиной возгорания и как удалось выбраться из горящего дома пятилетнему мальчику?
Соседи до сих пор не могут поверить в случившееся. Еще вчера они общались с молодой семьей, которую всем и всегда ставили в пример. Воспитывали четверых детей, старшая дочь учится в Казани, долгие годы возводили свой дом мечты и строили планы на будущее.
Всё изменилось в одночасье. В ночь на понедельник многодетная мама была на работе. Дома остались ее муж с 14-летней дочкой и сыновьями 12 и 5 лет. Возгорание произошло в половину четвертого утра, когда все спали.
Ещё до приезда пожарных подразделений девочка смогла самостоятельно выбраться на улицу и вывести 12-летнего брата. Ночную тишину прервал громкий плач ребенка.
Крики девочки о помощи услышал сосед, который живет через дорогу. Не раздумывая, он бросился в горящий дом, сумел залезть через открытое окно на второй этаж и спасти самого младшего ребенка. Отец и средний сын, который по неизвестной причине, уже выйдя на улицу, вновь вернулся в дом, погибли.
Трагедия стала шоком и для друзей погибшего главы семьи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара, экспертам предстоит выяснить причины возгорания. По одной из версий, оно началось на первом этаже. Неравнодушные соседи тем временем намерены организовать сбор средств для погорельцев. В огне сгорели не только вещи и документы, но и мечты на счастливое будущее примерной многодетной семьи.