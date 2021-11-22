В Башкирии медработницу осудили за изготовление справок

В Башкирии перед судом предстала медработница, которую обвинили в изготовлении поддельных медицинских справок.

По версии следствия, с декабря 2019 по апрель 2021 года женщина подделывала медицинские справки о прохождении медицинского освидетельствования. После этого женщина документы продавала. Справки были необходимы для получения водительских удостоверений и допуска к управлению машинами в районах Крайнего Севера.