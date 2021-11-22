ФК «Уфа» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Футбольный клуб Уфа» в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Ростовом». Счет в этой встрече открыл Гамид Агаларов, завершивший комбинацию гостей после углового.

Почти сразу же ростовчане отыгрались, гол с пенальти забил Дмитрий Полоз. В начале второго тайма одиннадцатиметровый удар уже заработала «Уфа». Гамид Агаларов оформил дубль, забив свой тринадцатый гол в сезоне. Но через три минуты «Ростов» снова сравнял счёт. Итог встречи – 2:2.