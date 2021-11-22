В Уфе проходит конкурс «Йешлек музыка»

В Уфе проходит музыкальный конкурс. «Йешлек музыка» – молодежный проект для начинающих певцов и композиторов. В нем участвуют ребята от 14 до 35 лет.
Уже прошел отборочный этап – закрытые прослушивания. Далее более 20 человек пройдут в полуфинал. Победителей будет трое, за первое место музыкант получит 15 тысяч рублей. Участникам, занявшим второе и третье место, вручат10 тысяч и 5 тысяч рублей, соответственно.
Конкурс проходит при поддержке «Юнармии» и Госкомитета республики по молодежной политике. Проект снимают юные корреспонденты детского телеканала «Пропаганда», который базируется в новом Доме Молодежи. Они берут интервью у участников конкурса и делают им творческие визитки.