В Уфе проходит конкурс «Йешлек музыка»

В Уфе проходит музыкальный конкурс. «Йешлек музыка» – молодежный проект для начинающих певцов и композиторов. В нем участвуют ребята от 14 до 35 лет.

Уже прошел отборочный этап – закрытые прослушивания. Далее более 20 человек пройдут в полуфинал. Победителей будет трое, за первое место музыкант получит 15 тысяч рублей. Участникам, занявшим второе и третье место, вручат10 тысяч и 5 тысяч рублей, соответственно.