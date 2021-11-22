В Уфе состоялся республиканский межконфессиональный турнир по волейболу

Почти год участники готовились к выступлению в турнире. К слову, соревновательная дисциплина была выбрана неслучайно. В 2022 году в столице республики пройдут матчи чемпионата мира по волейболу. А пока на площадке за победу боролись любители.

Борьба в матчах велась за каждое очко. Всего в первом республиканском межконфессиональном турнире по волейболу приняли участие шесть команд: по две от Духовного управления мусульман, Еврейской общины и Уфимской епархии. На площадку выходили не профессиональные спортсмены, а любители. Почти год они готовились к соревнованиям, тренируясь вместе.

Тренировались, выбирались вечерами. Кирилл Артюхин, участник соревнований

Сначала коллективы отыграли каждый с каждым предварительные матчи в подгруппах. Не удалось набрать очки и побороться за медали самой молодой команде на турнире Еврейской общины второму составу.

Юношеская команда, тренируемся в школе. Была задача – наиграть с ребятами взаимодействие. Владимир Шендриков, тренер по волейболу

Соревнования по волейболу состоялись не случайно. Эту дисциплину организаторы турнира выбрали, чтобы напомнить, что в следующем году Уфа примет один из этапов чемпионата мира по волейболу.

Бронзовыми призерами состязаний стали волейболисты Еврейской общины 1-й команды. А дольше всех на турнире выявляли чемпиона. Финальная встреча стала единственной, где борьба велась до победы не в двух партиях, а в трех. В итоге к решающему поединку без поражений подошли только коллективы ЦДУМ и Уфимской епархии, где со счетом 3:1 успех праздновали представители Центрального духовного управления мусульман России.

Мы всегда надеемся, что будем в финале. Всегда стараемся выигрывать. Мы и выиграли. Динар Закиров, участник соревнований

Республика всегда очень дружна и в конфессиональном плане, и в межнациональном. Было принято решение провести такой турнир. К сожалению, ковидные ограничения не позволили провести его более массово. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

После всех матчей организаторы и участники турнира еще долго обсуждали итоги выступлений, а представители некоторых конфессий даже проверили свои силы у сетки в личном противостоянии.

Я сам являюсь мастером спорта России. Всех призываю вести физически здоровый образ жизни. Считаю, что заниматься физкультурой – обязанность каждого человека. Ахмад Хазрат Ахмеров, имам-хатыб I Соборной мечети Г.Уфы