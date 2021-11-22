В Башкирии медики получили первые выплаты за полученные на производстве травмы

20 тысяч рублей единовременно от Республиканского профсоюза работников здравоохранения. В Башкортостане произвели первые выплаты по программе оказания материальной помощи при травмах на производстве сотрудникам первичного звена.

Профсоюзная программа для работников амбулаторно-поликлинических служб, фельдшерско-акушерских пунктов и стоматологических поликлиник была запущена в июне. Специальные сертификаты в итоге получили более 20 тысяч работников. Первые страховые выплаты произвели 5 членам профсоюза.

Выплату от профсоюза в размере 20 тысяч рублей оформила и Светлана Халиуллина. Кастелянша уфимской 21-й больницы производственную травму получила летом. Женщина садилась в рабочую машину, поскользнулась и неудачно упала. В итоге – перелом копчика. Две недели в стационаре и два месяца на больничном. Помимо выплат работодателя Светлана на время нетрудоспособности получила дополнительную финансовую поддержку.