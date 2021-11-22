В аэропорту Уфы зарегистрировали пятимиллионного пассажира авиакомпании «Азимут»

Пассажир с порядковым номером пять миллионов. Авиакомпания «Азимут» зарегистрировала на рейс юбилейного пассажира. Валентина Куркина – жительница Краснодарского края. Раз в три года приезжает навестить родственников в Уфу. Пятимиллионным оказался ее рейс уже в обратную сторону. Женщина получила в подарок сертификат на два лица. По нему в рамках маршрутной сетки она может слетать туда и обратно бесплатно.

Очень приятно, но до сих пор не верю своему счастью. Есть план использовать сертификат. Наверное, опять сюда же прилечу летом.

Валентина Куркина

Победителя показала система бронирования, в которой можно увидеть и точную загрузку, и количество проданных билетов.  Вычислить юбилейного пассажира сотрудникам перевозчика не составило труда. Из аэропорта «Уфа» вылеты этой авиакомпаний осуществляются с 2018 года.

Для совершенно новой авиакомпании, которая построена с нуля, это достаточно много. За четыре года это большой показатель развития.

Константин Козлов, директор по наземному обслуживанию авиакомпании «Азимут»

В настоящее время авиакомпания выполняет полеты по четырем направлениям, суммарно это 12 вылетов в неделю. Очень надеюсь, что совестная работа аэропорта и авиакомпании в этом году позволит достичь новых рекордов и показателей.

Денис Никитин, коммерческий директор международного аэропорта «Уфа» им. М.Карима
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