В аэропорту Уфы зарегистрировали пятимиллионного пассажира авиакомпании «Азимут»

Пассажир с порядковым номером пять миллионов. Авиакомпания «Азимут» зарегистрировала на рейс юбилейного пассажира. Валентина Куркина – жительница Краснодарского края. Раз в три года приезжает навестить родственников в Уфу. Пятимиллионным оказался ее рейс уже в обратную сторону. Женщина получила в подарок сертификат на два лица. По нему в рамках маршрутной сетки она может слетать туда и обратно бесплатно.