Крысы научились играть в компьютерные игры

Венгерский нейроинженер научил 3 крыс играть в компьютерные игры. Животные смогли пройти целый уровень в игре «DOOM II».
Парень с нуля построил специальную установку, которая по движению крысы понимала какое действие в игре нужно совершить. Так, чтобы застрелить противника животное должно было приподняться на лапках. Программист говорит, что хочет реализовать стрельбу через тычок носом.
Затраты на проект парень взял на себя. За аренду лаборатории и на покупку крыс он потратил около 2 тысяч долларов.