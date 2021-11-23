Офисы 13 зарубежных компаний «приземлили» в России

До 1 января 13 зарубежных компаний, среди которых Telegram, TikTok, Meta, Twitter, должны открыть свои представительства в России. Роскомнадзор включил их в реестр закона «о приземлении».
Все компании из списка должны зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора, ввести форму для обратной связи с русскими пользователями и включить счетчик посещения сайта. Также законом предусмотрен контроль контента на площадке Роскомнадзором.
Закон «о приземлении» был подписан Путиным 1 июля. В нем говорится, что иностранные компании, сайт или приложение которых охватывает аудиторию более 500 тысяч человек в день, должны завести официальные представительства в России. Крайним сроком открытия офисов назначили 1 января 2022 года.