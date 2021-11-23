Семерых студентов из Башкирии, отравившихся «незамерзайкой» в Казани, выписывают из больницы

Башкирских студентов, которые отравились незамерзайкой для автомобиля на вечеринке в Казани, выписывают из больницы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава республики.
На данный момент состояние ребят не вызывает опасения, поэтому они спокойно могут продолжить лечение дома. Сейчас в больнице находятся четыре человека в среднем и тяжелом состоянии.
Напомним, эта громкая история произошла в ночь на 17 ноября в казанском поселке: компания из 13-студентов медиков отмечали день рождения на съемном коттедже. Ребята приобрели 5-литровую бутыль с разливной водкой, но умудрились перепутать ее с «незамерзайкой», в итоге все оказались на больничной койке с тяжелейшим отравлением метанолом.
20-летняя студента Анастасия П., которая впала в кому после отравления, из-за интоксикации скончалась. В настоящее время массовое отравление студентов расследуют следователи.