Семерых студентов из Башкирии, отравившихся «незамерзайкой» в Казани, выписывают из больницы

Напомним, эта громкая история произошла в ночь на 17 ноября в казанском поселке: компания из 13-студентов медиков отмечали день рождения на съемном коттедже. Ребята приобрели 5-литровую бутыль с разливной водкой, но умудрились перепутать ее с «незамерзайкой», в итоге все оказались на больничной койке с тяжелейшим отравлением метанолом.