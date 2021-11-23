Медсестра из Башкирии, пережившая коронавирус с 80% поражения легких, вышла на работу
Медсестра из Стерлибашевского района, пережившая коронавирус с 80% поражения легких, уже вышла на работу. Она проработала в районной больнице 43 года. Будучи в эпицентре распространения COVID-19, избежать инфицирования ей не удалось.
В марте Дания тяжело заболела коронавирусом. Историю своей болезни она рассказала ИА "Башинформ".
Тогда мне посчастливилось попасть в Стерлитамакский инфекционный госпиталь, врачи диагностировали 80% поражения легких. Состояние было хуже некуда, три дня провела в коме, потом еще две недели в реанимации. Врачи буквально вытащили меня с того света. Я очень счастлива, что осталась жива, и не устаю говорить спасибо моим спасителям и, конечно же, испытываю большую благодарность своим пациентам. Среди них были те, кто звонил мне в больницу и говорил, что молится за меня. На тот момент это были очень важные и нужные для меня слова. Я думаю, 43 года на страже здоровья жителей нашего района не прошли для меня даром, благодарность моих пациентов вернулась мне исцелением от тяжёлого недуга. Поэтому после выздоровления я не стала засиживаться дома, вышла на работу. Здесь, в своём родном коллективе, среди своих пациентов я и чувствую себя лучше.
Дания Рычкаль, медсестра
Со слов медсестры, тяжелая степень забоелвания бесследно не проходит. Даже спустя месяцы людям приходится продолжать лекарственную терапию.
Нельзя сказать, что здоровье полностью восстановилось. Бывает, что скачет давление, появились проблемы с пищеварением. Поэтому, когда стал вопрос о вакцинации, я даже не раздумывала. Спустя полгода после заболевания вакцинировалась «Спутником V». Введение и первого, и второго компонентов перенесла без каких-либо осложнений. Однозначно, нужно прививаться, об этом я говорю и своим пациентам, особенно пожилым. Это единственный способ избежать тяжёлых последствий коронавируса, отговорки вроде «я все равно сижу дома» вас не спасут.
Дания Рычкаль, медсестра
Медик с многолетним стажем сетует на то, что многие ее ровесники все ещё не понимают силу прививки и коллективной иммунизации. Им проще верить в небылицы.
Некоторые, кто в курсе моей истории, советуются и все чаще соглашаются со мной о необходимости прививки. Людям важен собственный пример, реальные истории, тогда они будут вакцинироваться.