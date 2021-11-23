Медсестра из Башкирии, пережившая коронавирус с 80% поражения легких, вышла на работу

Тогда мне посчастливилось попасть в Стерлитамакский инфекционный госпиталь, врачи диагностировали 80% поражения легких. Состояние было хуже некуда, три дня провела в коме, потом еще две недели в реанимации. Врачи буквально вытащили меня с того света. Я очень счастлива, что осталась жива, и не устаю говорить спасибо моим спасителям и, конечно же, испытываю большую благодарность своим пациентам. Среди них были те, кто звонил мне в больницу и говорил, что молится за меня. На тот момент это были очень важные и нужные для меня слова. Я думаю, 43 года на страже здоровья жителей нашего района не прошли для меня даром, благодарность моих пациентов вернулась мне исцелением от тяжёлого недуга. Поэтому после выздоровления я не стала засиживаться дома, вышла на работу. Здесь, в своём родном коллективе, среди своих пациентов я и чувствую себя лучше.

Дания Рычкаль, медсестра