В Башкирии установят 2 291 новогоднюю ёлку

Сегодня в Башкирии во всю идет установка новогодних елок. По всей республике установят 2 291 новогоднюю красавицу. В связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом особое внимание уделят уличным площадкам, сообщили в пресс-службе Главы РБ.