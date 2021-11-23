В Башкирии установят 2 291 новогоднюю ёлку

Сегодня в Башкирии во всю идет установка новогодних елок. По всей республике установят 2 291 новогоднюю красавицу. В связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом особое внимание уделят уличным площадкам, сообщили в пресс-службе Главы РБ.
Всего оборудуют 1 160 новогодних городков, 1 173 горки и 756 катков. В Уфе новогодние площадки сделают даже во дворах.
В полтора раза планируется увеличить количество арт-объектов. А фасады наших зданий и площадей украсит новогодняя подсветка. Общая протяжённость - 269 тысяч метров.