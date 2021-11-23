Адвоката из Уфы будут судить за покушение на крупное мошенничество в сфере кредитования

В Уфе 40-летнего адвоката будут судить за покушение на крупное мошенничество в сфере кредитования. Следком уже завершил расследование уголовного дела, рассказали в пресс-службе ведомства.
Обвиняемый, желая создать видимость намерения выплатить образовавшуюся задолженность, тем самым придав своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений, дважды внес ежемесячный платеж в каждый банк, а затем перестал исполнять обязательства.
Был причинен ущерб 4 банкам на сумму более 4,4 млн рублей. Свою вину обвиняемый признавать отказался.
В скором времени уголовное дело направят на рассмотрение в суд. Также Следком проинформировал о действиях адвоката Адвокатскую палату РБ.