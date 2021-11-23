Адвоката из Уфы будут судить за покушение на крупное мошенничество в сфере кредитования

По версии следствия, обвиняемый с целью хищения денежных средств подал заявки на получение кредитов в суммах от 600 тыс. до 3 млн рублей в 5 различных банков города Уфы, всего запросив более 7,4 млн рублей на 60 месяцев. Чтобы сведения о возникших финансовых обязательствах не попали в кредитную историю заемщика, все заявки на кредит он подал в один день, представив в каждый банк справку, содержащую заведомо ложные сведения о полученном доходе, в 100 раз превышающем его реальный официальный доход по месту работы за последние 11 месяцев.

пресс-служба СУ СКР РБ