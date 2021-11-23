Житель Уфы отправился в тюрьму за спонсирование терроризма

Верховный суд Башкортостана вынес приговор 33-летнему уфимцу, обвиняемому в спонсировании терроризма.
Как сообщили в Центре по противодействую экстремизма, мужчина проживал в микрорайоне Шакша. Он часто посещал мечеть, где познакомился с прихожанином. Тот начал начал вербовать подсудимого участвовать в боевых действиях в Сирии на стороне организации «Исламское государство». Отметим, она запрещена на территории РФ.
В общей сложности он собрал 100 тысяч рублей, которые он перечислил на зарубежные расчётные счета. При обыске квартиры фигуранта дела найдена запрещённая религиозная литература, сим-карты, мобильные телефоны. Суд отправил уфимца в колонию на три года.