Житель Уфы отправился в тюрьму за спонсирование терроризма

Верховный суд Башкортостана вынес приговор 33-летнему уфимцу, обвиняемому в спонсировании терроризма.

Фото №1 - Житель Уфы отправился в тюрьму за спонсирование терроризма

Как сообщили в Центре по противодействую экстремизма, мужчина проживал в микрорайоне Шакша. Он часто посещал мечеть, где познакомился с прихожанином. Тот начал начал вербовать подсудимого участвовать в боевых действиях в Сирии на стороне организации «Исламское государство». Отметим, она запрещена на территории РФ.

В 2013 году вербовщик покинул Россию, и в настоящее время объявлен в международный розыск. А житель Шакши остался в стране и стал поддерживать связь с уехавшим мужчиной, выполняя его поручения. В его обязанности входил сбор денежных средств для нужд и обеспечения деятельности террористической организации. Для этого фигурант через социальные сети отправлял текстовые сообщения с призывом к гражданам направлять деньги на джихад и помощь «братьям-мусульманам.

пресс-служба МВД Башкирии

В общей сложности он собрал 100 тысяч рублей, которые он перечислил на зарубежные расчётные счета. При обыске квартиры фигуранта дела найдена запрещённая религиозная литература, сим-карты, мобильные телефоны. Суд отправил уфимца в колонию на три года.

Моя терапия
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»