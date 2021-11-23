Житель Уфы отправился в тюрьму за спонсирование терроризма

В 2013 году вербовщик покинул Россию, и в настоящее время объявлен в международный розыск. А житель Шакши остался в стране и стал поддерживать связь с уехавшим мужчиной, выполняя его поручения. В его обязанности входил сбор денежных средств для нужд и обеспечения деятельности террористической организации. Для этого фигурант через социальные сети отправлял текстовые сообщения с призывом к гражданам направлять деньги на джихад и помощь «братьям-мусульманам.

пресс-служба МВД Башкирии