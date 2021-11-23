Лиза Рыжакова стала спасенным участником финала конкурса «Уфимская волна 2021»

Мультимедийный конкурс — это не просто вокальный конкурс, как многие писали в комментариях, напирая на то, что оценивается прежде всего вокал. Да, оценивается. Но если участник потенциально обладает оригинальным тембром, неплохим диапазоном, и перспективой (!), но при этом сейчас, в данный момент, еще не наработал голосовой и эмоциональной легкости и яркости подачи музыкального материала, — результат не будет положительным. Так как эта общая скованность и въезд со скрипом в полетные ноты несомненно чувствуется и не воспринимается зрителем. А слушатели и зрители — это самые важные для нас судьи. Итог может быть печальным: «вас переключили на другой канал».