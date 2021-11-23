Лиза Рыжакова стала спасенным участником финала конкурса «Уфимская волна 2021»

Объявление финалистов юбилейного сезона взорвало сети: кто-то кричал от восторга, что окажется на заветной сцене в Конгресс-холле «Торатау» 30 ноября и будет петь перед более чем пяти миллионной аудиторией зрителей телеканала БСТ, а кто-то неистовствовал по поводу своих любимых чад, которых не оценили «ужасные» эксперты и «продажный конкурс». Финалистам тоже досталось по полной: «недобузовы», «дочки Алсу», «декретницы» и прочее... Более счастливых соратников по проекту сразу обвинили во всех «грехах»: от накручивания лайков до связей на высшем уровне.
Все это, конечно, случается ежегодно в очень психологически сложный момент расставания с большей половиной конкурсантов. Но в этом году зашкалило по полной. Все дело в юбилейном сезоне!
Мультимедийный конкурс — это не просто вокальный конкурс, как многие писали в комментариях, напирая на то, что оценивается прежде всего вокал. Да, оценивается. Но если участник потенциально обладает оригинальным тембром, неплохим диапазоном, и перспективой (!), но при этом сейчас, в данный момент, еще не наработал голосовой и эмоциональной легкости и яркости подачи музыкального материала, — результат не будет положительным. Так как эта общая скованность и въезд со скрипом в полетные ноты несомненно чувствуется и не воспринимается зрителем. А слушатели и зрители — это самые важные для нас судьи. Итог может быть печальным: «вас переключили на другой канал».
А еще мультимедийный конкурс — это умение подавать себя как артиста в разных пространствах: радио, телевидение, социальные сети и др. За год вместе с конкурсантами мы рассказывали их удивительные личные истории, выступали на городских мероприятих (к сожалению, меньше, чем обычно, из-за ситуации с коронавирусом), выполняли творческие задания, приглашали включиться в поддержку всех, кто переживал за претендента. Лайки и комментарии на всех уровнях конкурса помогали спасению тех, кого не оценило жюри.
Кто был активен, жил в конкурсе, а не только подал заявку и сидел ждал, когда его вознесут на Олимп, тот и получил счастливый билетик на более высокий уровень. Лиза Рыжакова стала таким очередным спасенным участником финала! Поздравляем!
Это надо было посмотреть! Каждый день в течение всего голосования семья Рыжаковых выкладывала в сторис и в ВК видеопожелания групп поддержки Лизы. Это были болельщики из городов России и Зарубежья, это были друзья и родные. Вот так надо бороться за результат. Вместе с голосованием, в котором Лиза набрала отличный результат (16 144 лайков), девочка по итогам заседания художественного совета радиостанции Спутник ФМ конкурса была пропущена в финал третьим участником в своей возрастной категории.